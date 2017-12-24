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За добу поліція розкрила шість вбивств, два з яких подвійні (фото)

23.12.2017 16:42

Злочини скоєні у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях. Поліція вилучила знаряддя вбивства: ножі та незареєстровану мисливську рушницю.

 У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в результаті проведення слідчих дій затримано 24-річного місцевого жителя, який вбив свою матір та бабусю. Зловмисник з місця події втік. Тіла жінок наступного дня виявили сусіди та викликали поліцію.

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Встановлено, що затриманий є наркозалежним та постійно вимагав від рідних гроші. Цього разу отримавши відмову він наніс жінкам ножові поранення.

Знову ж в Кривому Розі смертельні ножові поранення отримав 31-річний місцевий житель. До його будинку вдерся злодій, але виявивши вдома господаря наніс йому кілька смертельних тілесних ушкоджень.

У Чернігівській області після сварки 35-річний місцевий мешканець пострілом із незареєстрованої мисливської рушниці вбив свого односельця. Зброю вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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Крім того, у Харківській та Запорізькій областях скоєно ще три  вбивства, одне – подвійне. В усіх випадках конфлікти між потерпілими та затриманими виникли після розкриття спиртних напоїв. Серед затриманих один громадянин іншої держави.

Слідчі дії тривають.

Департамент комунікації Національної поліції України

 

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