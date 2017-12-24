Затримано шахрая, який за 2500 доларів обіцяв пенсіонеру «звільнити сина від відповідальності»

Зловмисник назвався поліцейським. Оперативники затримали його у момент передачі грошей. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

До чергової частини Голосіївського управління поліції зателефонував пенсіонер та повідомив, що невідомий шахрайським шляхом намагається заволодіти його грошима. На місце події негайно виїхали працівники карного розшуку.

Оперативники встановили, що зловмисник зателефонував 63-річному місцевому мешканцю та назвався працівником поліції. Він повідомив, що син киянина потрапив у аварію, він винний і знаходиться у відділенні поліції. Аби звільнити його від відповідальності, аферист просив передати гроші. Згодом за таким самим сценарієм зателефонував ще одній жінці – 69-річній сусідці першого потерпілого. Пенсіонери зібрали потрібну суму та збиралися передати правопорушнику.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у момент передачі 2500 доларів США. Ним виявився раніше судимий за крадіжку 41-річний киянин.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва