Інтерпол: Жодних перешкод для пересування Яценюка по світу за ініціативи Інтерполу не існує

Щодо ситуації із перевіркою документів під час проходження паспортного контролю в аеропорту однієї з країн Європи колишнім прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком нібито за запитом Російської Федерації, українське бюро Інтерполу нагадує:

При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ – необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян.

Відтак жодних офіційних перешкод для пересування екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи чи каналами Інтерполу – не існує.

Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол визначилася з цього питання, прийнявши рішення про необґрунтованість звернення Російської Федерації з приводу розшуку А. Яценюка.

У прес-службі колишнього прем'єр міністра Арсенія Яценюка розповіли, що в аеропорту Женеви його затримали правоохоронці для перевірки документів.