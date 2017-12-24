Інтерпол: Жодних перешкод для пересування Яценюка по світу за ініціативи Інтерполу не існує

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Щодо ситуації із перевіркою документів під час проходження паспортного контролю в аеропорту однієї з країн Європи колишнім прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком нібито за запитом Російської Федерації, українське бюро Інтерполу нагадує:
При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ – необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян.
Відтак жодних офіційних перешкод для пересування екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи чи каналами Інтерполу – не існує.
Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол визначилася з цього питання, прийнявши рішення про необґрунтованість звернення Російської Федерації з приводу розшуку А. Яценюка.
У прес-службі колишнього прем'єр міністра Арсенія Яценюка розповіли, що в аеропорту Женеви його затримали правоохоронці для перевірки документів.
В 2017 году мы сделали значительный шаг вперёд, но впереди её гораздо больше. И стоит чётко понимать, что и зачем мы делаем, и какая дистанция нам ещё предстоит впереди....