Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 22.12.2017

До Приморського відділу поліції Одеси надійшла заява 28-річної одеситки про те, що в одному з кафе невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала її мобільний телефон. Сума збитку - 6499 грн. У вчиненні даного злочину викрито 39-річного іноземця, який приїхав в Одесу з метою відпочинку. Чоловік відпущений під зобов’язання.

Ще одного іноземного громадянина, який прибув в Україну з метою постійного проживання, викрили у вчиненні крадіжки працівники Портофранківського відділу поліції. Шляхом розбиття скла в автомобілі «Мерседес» чоловік викрав сумку заявника, в якій знаходились документи та гроші у розмірі 20 000 гривень. Отримано правдиві свідчення та внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

А працівники Малиновського відділу поліції викрили грабіжника, який шляхом ривка відкрито заволодів золотими ланцюжком та хрестиком одеситки. Сума збитку - 12 000 грн. Зловмисником виявився 30-річний одесит, який зізнався у скоєному.

Ще один правопорушник відкрито заволодів мобільним телефоном та грошовими коштами в сумі 500 гривень чоловіка. Працівники Малиновського відділу поліції викрили у вчиненні цього злочину 26-річного одесита, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області