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В центре Харькова иностранец ограбил девушку и бросался с ножом на прохожих

24.12.2017 00:43

В центре Харькова 30-летний гражданин Азербайджана выхватил из рук девушки мобильный телефон и угрожал ножом гражданам, которые пытались его задержать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

разбой

По данным полиции, злоумышленник увидел у 25-летней девушки мобильный телефон, стоимость которого составляет около 30 тысяч гривен.

Мужчина стал преследовать потерпевшую и, когда поблизости не было людей, выхватил телефон и начал убегать.

Двое прохожих задержали злоумышленника, но тот вытащил нож и начал им размахивать. Прохожие вызвали полицию.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

 

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