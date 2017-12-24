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Боевики «ДНР» создают диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

24.12.2017 02:26

В так называемой "ДНР" создали диверсионные группы для участия в заказных акциях в мирных регионах Украины для дестабилизации ситуации.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Накануне празднования католического Рождества Национальная полиция располагает достоверной информацией о том, что по "поручению лидера ДНР" Захарченко созданы диверсионные группы, которые должны принять активное участие в заказных акциях в мирных регионах страны для дестабилизации ситуации. По легенде участники так называемых акций "не имеют" никакого отношения к террористической группировке "ДНР", - говорится в сообщении.

По его словам, планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов.

Ранее в Минобороны заявили, что боевики будут продолжать захватывать населенные пункты в "серой зоне" при отсутствии соответствующей реакции. Сообщалось, что после захвата Коминтерново боевики готовятся к провокациям в Широкино. // 112.ua

 

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