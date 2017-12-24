Мужчина пытался въехать из Крыма на авто с документами покойника

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Владелец авто, как оказалось, умер еще в прошлом году.
На КПВВ "Чонгар" украинец пытался пересечь границу с документами, которые были оформлены с согласия покойника. Авто и документы передали полиции.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Вчера в КПВВ" Чонгар "из временно оккупированного Крыма на автомобиле "Hundai" прибыл наш соотечественник. При осуществлении проверки машины у военнослужащих возникли сомнения относительно законности выдачи доверенности на право управления транспортным средством", - сообщают.
Оказалось, что хозяин авто умер еще в 2016 году.
"Впоследствии, при более детальном изучении документа, пограничники установили, что поручение нотариус выдал вчера без присутствия владельца, ведь сам хозяин транспортного средства умер еще в 2016 году", - продолжают в сообщении. // gazeta.ua
В 2017 году мы сделали значительный шаг вперёд, но впереди её гораздо больше. И стоит чётко понимать, что и зачем мы делаем, и какая дистанция нам ещё предстоит впереди....