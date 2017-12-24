Мужчина пытался въехать из Крыма на авто с документами покойника

Владелец авто, как оказалось, умер еще в прошлом году.

На КПВВ "Чонгар" украинец пытался пересечь границу с документами, которые были оформлены с согласия покойника. Авто и документы передали полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера в КПВВ" Чонгар "из временно оккупированного Крыма на автомобиле "Hundai" прибыл наш соотечественник. При осуществлении проверки машины у военнослужащих возникли сомнения относительно законности выдачи доверенности на право управления транспортным средством", - сообщают.

Оказалось, что хозяин авто умер еще в 2016 году.

"Впоследствии, при более детальном изучении документа, пограничники установили, что поручение нотариус выдал вчера без присутствия владельца, ведь сам хозяин транспортного средства умер еще в 2016 году", - продолжают в сообщении. // gazeta.ua