Дочь российского генерала МЧС «нажила непосильным трудом» 17 квартир

За последний год депутат Юлия Беляева заработала более 450 млн рублей и купила семь объектов недвижимости.

В налоговой декларации дочери бывшего замглавы МЧС генерала Леонида Беляева Юлии числится 19 квартир. Одна из них пока в долевой собственности, другая - в пользовании, остальные 17 оформлены в личную собственности, говорится в документе.

Примечательно, что большинство квартир имеют площадь в 48 квадратных метров, но есть одна и крупногабаритная (262 квадратных метра). Таким образом, в собственности депутата муниципального совета округа «Невская застава» Беляевой находится более 1000 «квадратов», а доход за прошлый год составил 461,5 млн рублей.

Помимо недвижимости, у генеральской дочери есть в собственности небольшой автопарк - в декларацию занесены Range Rover Evoque, Land Rover Evoque и два Mercedes- Benz – S 500 и ML 350.

Ранее правозащитная организация «Трансперенси Интернешнл» опубликовала расследование о бесчисленных квартирах семьи бывшего начальника МЧС Петербурга и его семьи. Кстати тогда, согласно данным декларации, в собственности Беляевой было на семь квартир меньше.

После «Фонтанка» писала, что правоохранители начали проверку информации о квартирах Беляева и его родственников. В частности, ревизии подверглись контракты ГУ МЧС по Петербургу, которым руководил генерал Беляев, за последние пять лет. Сам Беляев покинул пост в 2016 году. Впрочем, процессуального решения так и не было принято. // Преступная Россия