Как отличить «паленую» водку: техника безопасности в магазине

Профессиональные продавцы алкоголя в повседневной речи используют такие понятия, как "левак" и "паленка". "Левак" являет собой обычную водку стандартного заводского качества, но без сертификатов и отображения в отчетности производственного предприятия.

Паленая водка —явление намного более опасное: спиртовой суррогат неизвестного производства, без определенного места выпуска, как правило, маскируют под знаменитые бренды. Злоумышленники научились подделывать акцизы, тару, этикетки, поэтому отнеситесь к выбору спиртной продукции как можно внимательнее. Секреты, раскрывающие методы как отличить паленую водку от нормальной описываются тут.

Эксперты рынка утверждают, что количество подделок на полках стремится к 50%. Подтверждает печальную статистику и криминальная хроника: от продажи суррогата страдают люди, начиная с последствий средней тяжести (тяжкое похмелье, отравление) и заканчивая летальным исходом. Рекомендация номер один — обязательно сохраните чек, выданный при покупке. Только так у вас появляется шанс доказать свою правоту в случае претензий к качеству водки.

Признаки, которые помогут сделать правильный выбор

Ценовая категория. Раньше покупателей настораживала подозрительно низкая стоимость на продукцию хорошо известного бренда. В больших супермаркетах действительно могут быть скидки и акции на алкоголь, устроенные самим производителем, либо сетевые распродажи. В то же время, злоумышленники стараются не выделять свой продукт в ассортименте низкой ценой, поэтому фактор цены не совсем надежен при выборе.

Лучше отнеситесь серьезнее к месту приобретения. Маленький киоск, магазинчик во дворе — очень сомнительное место, где риск нарваться на подделку слишком велик. В идеале следует отдать предпочтение крупным сетям супермаркетов, которые обладают хорошей репутацией и всегда готовы продемонстрировать сертификаты, а также выдать чек. Самый же лучший вариант — скупиться в фирменном магазине определенного ликероводочного бренда или обратиться к алкогольным ритейлерам премиального сегмента.

А как самостоятельно отличить паленую водку при ближайшем рассмотрении? Есть ряд секретов: рассмотрите оттенок и текстуру напитка, пробку, этикетку, знаки фирменного отличия. Верные признаки хорошего качества — это абсолютная чистота и прозрачность напитка без посторонних включений и осадка. Можете переворачивать бутылку и разглядывать на свет, чтобы убедиться в отсутствии мутности. Колпачок не должен прокручиваться и подтекать, хорошо, если предусмотрен шариковый дозатор. Аккуратность этикетки, читабельные надписи, ГОСТ, состав, адрес производства, печать на качественной бумаге — обязательно изучите эти моменты перед покупкой. Хороший завод никогда не станет экономить на внешнем виде продукции. Также обратите внимание на те бренды, которые усиленно работают над системой защиты от подделок: сложная бутылка, акциз с голограммой, объемные надписи и рисунки на стекле, проверка кода в интернете, винтовой колпак с рассекателем.

Главное правило: если водка имеет резкий запах и вкус, выбросите ее или отнесите вместе с чеком в место приобретения. Будьте предельно внимательны и не рискуйте здоровьем!