Пьяный житель Закарпатья в ходе ссоры зарезал отца

22 декабря в селе Великая Добронь Ужгородского района во время семейной ссоры пьяный сын нанес смертельный удар ножом своему отцу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Правоохранителей на место преступления вызвал врач скорой помощи, констатировавший смерть мужчины. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело 55-летнего потерпевшего в его собственном доме. На теле было одно ножевое ранение в области сердца.

Как установили правоохранители, мужчину зарезал его 32-летний сын. Между родственниками возникла ссора — и тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес отцу удар ножом в сердце. После задержания у подозреваемого в результате экспертизы обнаружили 1,86 промилле алкоголя в крови.

По факту произошедшего в полиции начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.