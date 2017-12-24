Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Харківщині оперативно розкрили вбивство двох жінок (фото)

24.12.2017 11:55

Трагедія сталася 19 грудня у селі Старовірівка. Двоє нетверезих чоловіків вдерлися у домоволодіння та позбавили життя господарку та її подругу.

21 грудня до Нововодолазького відділення поліції надійшло повідомлення від голови Старовірівської сільської ради про виявлення тіл двох жінок.

убивство

В ході огляду місця події з’ясувалося, що загиблими є дві місцеві мешканки 61 та 56 років.

Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили осіб, причетних до вбивства жінок. Ними виявились 33–річний громадянин Молдови та 34-річний місцевий мешканець.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19 грудня двоє зловмисників, перебуваючи напідпитку, постукали до будинку, де знаходилася господарка та її подруга. Жінки відчинили їм двері, але, побачивши, в якому стані непрохані гості, попросили їх піти геть. Розлючені чоловіки напали на жінок та нанесли їм удари ножем в область шиї та грудної клітини, після чого зникли з місця події. Від отриманих травм потерпілі померли.

Слідчим відділенням Нововодолазького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Наразі чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...