На Харківщині оперативно розкрили вбивство двох жінок (фото)

Трагедія сталася 19 грудня у селі Старовірівка. Двоє нетверезих чоловіків вдерлися у домоволодіння та позбавили життя господарку та її подругу.

21 грудня до Нововодолазького відділення поліції надійшло повідомлення від голови Старовірівської сільської ради про виявлення тіл двох жінок.

В ході огляду місця події з’ясувалося, що загиблими є дві місцеві мешканки 61 та 56 років.

Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили осіб, причетних до вбивства жінок. Ними виявились 33–річний громадянин Молдови та 34-річний місцевий мешканець.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19 грудня двоє зловмисників, перебуваючи напідпитку, постукали до будинку, де знаходилася господарка та її подруга. Жінки відчинили їм двері, але, побачивши, в якому стані непрохані гості, попросили їх піти геть. Розлючені чоловіки напали на жінок та нанесли їм удари ножем в область шиї та грудної клітини, після чого зникли з місця події. Від отриманих травм потерпілі померли.

Слідчим відділенням Нововодолазького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області