В Словакии в ДТП попал микроавтобус с украинцами, ранения получили шесть человек

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Семь человек получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля вблизи города Кошице в Словакии.
Об этом сообщает словацкое издание Novi Cas. Столкновение микроавтобуса Renault Master с легковым автомобилем Suzuki Ignis произошло 23 декабря. В микроавтобусе находились 9 украинцев, которые возвращались домой.
В результате аварии ранения получили шесть граждан Украины и один гражданин Словакии. "У пострадавших ранения средней и незначительной тяжести" - сообщили в словацкой службе спасения.
По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП. // Европейская правда
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