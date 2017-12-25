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У ДТП з каретою «швидкої» у Львові травмовано трьох людей

24.12.2017 14:12

В ніч на неділю, 24 грудня, на вул. Городоцькій у Львові відбулась ДТП за участі автомобіля «швидкої». Є травмовані. Про це повідомила прес-служба ЛМР з посиланням на інформацію «гарячої» лінії міста.

Інформація про ДТП на «гарячу» лінію міста надійшла о 01:06. Автопригода за участі «швидкої» трапилась на вул. Городоцькій поблизу Мотозаводу.

Внаслідок ДТП постраждало три людини зазнали травми середнього ступеня важкості.

На фото, які у спільноті «Варта1» опублікува співробітник поліції Ігор Зінкевич, видно, що карета «швидкої» перекинулась на бік після зіткнення з автомобілем Geely. // zaxid.net

 

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