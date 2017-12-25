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В Черниговской области в ДТП погиб 1 человек, еще 4 травмированы

24.12.2017 15:15

В Черниговской области вблизи с. Кипти Козелецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и еще четыре получили травмы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным спасателей, 22-летний водитель автомобиля "Opel Vectra" из-за скользкой дороги не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Dacia Logan".

"В результате ДТП 27-летняя пассажирка "Opel Vectra" от полученных травм погибла на месте происшествия. Еще 25-летняя пассажирка и 22-летний водитель "Opel Vectra", а также 64-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля "Dacia Logan" с травмами разной степени каретами скорой помощи были доставлены в центральную районную больницу пгт. Козелец", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для обеспечения пожарной и техногенной безопасности к месту происшествия прибыл дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Черниговской области.

"Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги", - отчитались в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек.

 

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