В центре Киева, на улице Антоновича обвалилась стена между домами, раздавив две машины

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии, к тому же упала прямо на две машины: Лексус и БМВ. Вследствие инцидента никто не пострадал. На месте работают ГСЧС, Киевгаз, Киевэнерго и полиция.