В Днепре в 9-этажке произошел взрыв, пострадала сотрудница полиции

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Утром в воскресенье, 24 декабря, в 9-этажке Днепра произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции
Об этом сообщает местное издание Информатор.
По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью. Полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.
Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.
Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится, пока неизвестно.
В 2017 году мы сделали значительный шаг вперёд, но впереди её гораздо больше. И стоит чётко понимать, что и зачем мы делаем, и какая дистанция нам ещё предстоит впереди....