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В Днепре в 9-этажке произошел взрыв, пострадала сотрудница полиции

24.12.2017 18:19

Утром в воскресенье, 24 декабря, в 9-этажке Днепра произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции

Об этом сообщает местное издание Информатор.

Взрыв произошел в доме на Данила Галицкого

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью. Полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.

Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.

Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится, пока неизвестно.

 

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