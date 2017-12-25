В Днепре в 9-этажке произошел взрыв, пострадала сотрудница полиции

Об этом сообщает местное издание Информатор.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.



Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью. Полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.

Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.

Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится, пока неизвестно.