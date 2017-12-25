«Кофейная» акция на Майдане: без стычки на обошлось

Выяснение отношений произошло во время сегодняшней "кофейной" акции в центре Киева

Бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с советником президента Юрием Бирюковым. Об этом сообщает "Громадське".

В частности военные требовали от Бирюкова опровержение поста о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

Сам Бирюков пояснял, что общается с бойцами бригады и "у него нет оснований им не верить".

Во время спора один из участников акции толкнул и попытался оттащить бойца "Азова", в результате произошло столкновение.

Напомним, сегодня в центре Киева проходит акция "Кофе на Майдане". Участники ранее заявляли, что акция аполитична и "просто друзья собираются в компании бойцов АТО попить кофе". Тем не менее, ее называют своеобразным ответом на последние действия сторонников Михеила Саакашвили.

Во время акции ряд лиц, которых СМИ называют представителями "Национального корпуса", вывесили большой баннер на ТРЦ "Глобус". // 112.ua