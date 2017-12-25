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«Перемирие» по-кремлевски: боевики более часа обстреливали позиции ВСУ

25.12.2017 00:11

Боевики в пригороде Авдеевки больше часа вели обстрел украинских позиций из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. 

Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО, передает УНН.

Под Авдеевкой боевики более часа обстреливали позиции ВСУ

Всего в течение дня боевики совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО. Оба нарушения режима перемирия произошли на донецком направлении.

“В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонных укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии”, — сообщили в штабе.

При этом отмечается, что подразделения ВСУ обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренносте

 

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