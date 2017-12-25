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В США полицейские в ходе перестрелки с женщиной убили шестилетнего ребенка

25.12.2017 01:05

Сотрудники полиции отстранены от работы, ведется расследование.

В американском штате Техам полиция застрелила шестилетнего ребенка, сообщает The Telegraph.

убийство

По данным издания, полицейские преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере. Шериф сообщил, что женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ.

Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, который скончался по пути в больницу.

Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование. // 112.ua

 

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