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В Одессе «мэрская» барышня пьяная за рулем оскорбляла полицейских и бросалась на журналиста (видео)

25.12.2017 01:38

Вечером 23 декабря патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения.

При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы. 

В соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Т. 

 

В патрульной полиции прокомментировали, что машину в итоге поставили на штрафплощадку. // Думская

 

 

 

 

 

 

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