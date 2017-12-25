В Одессе «мэрская» барышня пьяная за рулем оскорбляла полицейских и бросалась на журналиста (видео)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Вечером 23 декабря патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения.
При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.
Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы.
В соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Т.
В патрульной полиции прокомментировали, что машину в итоге поставили на штрафплощадку. // Думская
В 2017 году мы сделали значительный шаг вперёд, но впереди её гораздо больше. И стоит чётко понимать, что и зачем мы делаем, и какая дистанция нам ещё предстоит впереди....