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В результате взрыва гранаты в запорожском общежитии погибли два человека

25.12.2017 00:43

В Днепровском районе Запорожья в результате взрыва гранаты в общежитии погибли два человека.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию от начальника отдела коммуникации ГУ НП Запорожской области Екатерины Людвик.

В Запорожском общежитии взорвалась граната, двое погибших

По предварительным данным, полиция заметила выбитое окно в общежитии, однако чтобы попасть внутрь помещения для выяснения обстоятельств пришлось вызвать представителей дснс, поскольку двери в комнату были заблокированы.

В помещении правоохранители обнаружили тело женщины, которая погибла на месте в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты, и мужчину, который еще дышал. Пострадавшего должны были транспортировать в больницу, однако спасти потерпевшего не удалось - он умер в карете скорой помощи у общежития.

Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия (статья 263 УК) потерпевший, который в 2012 году уже стрелял в погибшую женщину. Однако суд переквалифицировал дело и его отпустили по закону Савченко.

24 декабря мужчина пришел к женщине будучи в состоянии алкогольного опьянения. Началась ссора, в финале которой мужчина подорвал гранату. Женщина погибла на месте, мужчине оторвало руку, после чего он скончался в карете скорой помощи.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей, проводятся следственные действия.

 

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