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Генштаб ВСУ опроверг информацию о военном, который якобы просил в РФ статус беженца

25.12.2017 02:29

Информация российских СМИ об украинском военном, который якобы пересек границу и просил у российской стороны предоставить ему статус политического беженца из-за неуставных отношений, не соответствует действительности. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Генштаб опроверг информацию об украинском военном, который якобы просил в РФ статус беженца

"Информация, что якобы украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в сообщении.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что на одном из пунктов пропуска в Брянской области украинский военнослужащий-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ в Брянской области заявили, что свой поступок военнослужащий объяснил "неуставными взаимоотношениями в украинской воинской части".

 

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