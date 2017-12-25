Навальный, выдвинутый в президенты, обещает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют

В воскресенье, 24 декабря, сразу в 20 городах России прошли собрания инициативных групп по выдвижению Алексея Навального в президенты.

Выборы главы страны состоятся 18 марта 2018 года.

Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Сам основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) отправился на главное мероприятие — в шатер, установленный на пляже в Серебряном бору в Москве.

Навальный заявил, что намерен победить, а если его не зарегистрируют в качестве официального кандидата (Центризбирком не раз заявлял, что политик не может баллотироваться из-за судимости), он призовет своих сторонников бойкотировать выборы. // Медуза