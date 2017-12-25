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На Прикарпатье заблудившегося туриста нашли мертвым

25.12.2017 09:47

Спасатели нашли тело туриста, который ушел 23 декабря на гору Хомяк Ивано-Франковской области и заблудился.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Гора Хомяк

«В 16:00 в местном ручье села Поляница, в районе горы Хомяк, обнаружено тело заблудившегося туриста. В 18:30 горные спасатели на носилках транспортировали тело к автомобилю на расстоянии около 1 км и передали работникам полиции», — говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины устанавливается.

Напомним, 15 спасателей на трех единицах техники вместе с товарищем и родственниками сутки безуспешно искали мужчину, который в сумерках самостоятельно решил подняться на гору Хомяк. // Realist

 

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