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Чинуша, умыкнувшая 1500 квартир, сдала сотню госслужащих, которым продала жилье «со скидкой»

25.12.2017 10:50

В нем более ста имен, в том числе упомянут бывший вице мэр сибирской столицы Павел Попов.

Экс-начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина вместе со своим адвокатом составила список чиновников, которые покупали у нее муниципальное жилье «по льготной цене», пишет НГС.Новости.

Светлана Стынина

Обвиняемая в мошенничестве с хищение 1,5 тысяч квартир включила перечень в обращение в администрацию президента РФ Владимира Путина, в котором она просит передать дело под личный контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Как прокомментировал адвокат Стыниной Михаил Багмет, по его мнению суд в Новосибирске не может вынести объективный приговор, поскольку представители судебной системы города сами пользовались «услугами» Стыниной, приобретая через нее муниципальные квартиры.

Но в списке фигурируют не только представители судебной системы, но и чиновники мэрии. К примеру, бывший вице-мэр Новосибирска Павел Попов (занимал должность с 2006 по 2008 год), пишет «Тайга.Инфо». По информации издания, Попов купил квартиру площадью 128 квадратных метров за 1,4 млн рублей в 2006 году. До приезда в Новосибирск чиновник занимал пост в правительстве Забайкалья, куда собственно вернулся и после недолгой службы в сибирской столице и занял пост руководителя контрольного управления губернатора. Был уволен весной 2013 года за прогул. Позже в суде Попов смог оспорить свое увольнение и отсудить у правительства края компенсацию, однако с тех пор он окончательно покинул госслужбу. // Преступная Россия

 

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