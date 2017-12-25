На Миколаївщині поліцейські протягом години розкрили розбій та затримали нападника

23 грудня до поліції Миколаївського району зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що його наочно знайомий односелець, вдаривши його 52-річного брата та погрожуючи сокирою, відібрав шість мобільних телефонів, два планшети й електроінструмент.

Брати мешкають у різних будинках, але в одному дворі.

Відомо, що напередодні 32-річний зловмисник приходив у гості до заявника, а близько четвертої ранку, коли повертався додому, побачив на вулиці газовий балон його брата. Вирішивши, що він нікому не потрібен, чоловік почав тягнути його до виходу.

Це побачив господао, тому спробував завадити винести своє майно, але у відповідь отримав удар в обличчя. Зловмисник ще й схопив сокиру, що знаходилась біля порогу, та наказав домовласнику зайти у будинок і не виходити, допоки той сам не піде.

Понишпоривши по оселі, нападник виніс усю техніку, яка мала хоч б якусь цінність, та пішов.

Розповів про все братові потерпілий тільки наступного дня.

Заявивши про розбій до поліції, чоловіки детально описали зовнішність зловмисника, і вже тоді правоохоронці зрозуміли, кого потрібно шукати. Адже чоловік раніше потрапляв у їх поле зору за вчинення майнового злочину і наразі притягується до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Співробітники Миколаївського районного відділу поліції протягом години затримали нападника у поряду ст. 208 КПК України, але виявилось, що перед цим він встиг з’їздити до обласного центру та продати там деяку техніку. А що не купили – викинув. Тож зараз поліцейські встановлюють місцезнаходження речей постраждалого та вживають заходів для їх повернення.

Слідчими проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відносно затриманого вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції

Миколаївської області