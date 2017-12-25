Мошенник безнаказанно облапошивает рестораны — «находит» в тарелке волосы, чтобы не платить

В Днепре поймали на горячем необычного мошенника. Молодой человек обманул десятки местных ресторанов. Приходя в заведение, заказывал самые дорогие блюда, вдоволь наедался и… не платил по счету. Уже заканчивая трапезу, клиент неожиданно находил в своей тарелке волос. Притворялся, что ему от этого стало плохо и категорически отказывался платить за блюдо.

- Он пришел к нам около шести часов вечера. Был один, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий ресторана Артем Бобер. — Молодой человек сказал, что хочет поужинать. Сначала взял чай, а потом сделал достаточно большой заказ: две порции свиных ребрышек, две порции картошки-фри и порцию грибов. Порции немаленькие. Мы еще удивились, что все это собирается съесть один человек. При этом парень со знанием дела сказал, что соус, который мы предлагаем к ребрышкам, ему не нравится, поэтому сразу заказал другой. А еще попросил все порции положить в одну тарелку. Сказал, что есть из разных тарелок ему не позволяет вера.

Несмотря на то, что в ресторане было тепло, он не снимал куртку. Когда ему принесли заказ, он быстро начал есть. А в какой-то момент (когда большая часть содержимого его тарелки уже была съедена) остановился, подозрительно оглянулся по сторонам, после чего взял салфетку и, прикрыв ею рот, направился к санузлу. И, не закрыв за собой дверь, стал издавать такие звуки, как будто ему стало плохо. Потом вышел и сказал бармену, что ему нужен администратор. Когда администратор спросил, что случилось, он ответил: «Идите посмотрите». И показывает в тарелке с жареной картошкой две светлых волосины. Картошки оставалось уже немного, ребер тоже (из восьми штук шесть он съел). «Разбирайтесь, — заявил клиент. — Но я платить за это не буду».

Я зашел на кухню и убедился в том, что у нас подобное произойти не могло. Во-первых оба повара работают в колпаках. Во-вторых они оба — брюнеты, а волосы в картошке были светлые. К тому же, если бы волосины попали в блюдо в процессе готовки, они наверняка были бы жирными от масла. А тут чистые волосы.

Я сказал клиенту, что к кухне вопросов нет. Он стоял на своем: дескать, ничего не знаю, вы испортили мне аппетит, поэтому платить за блюдо не буду. Я сказал, что вызову полицию. Клиент оставался спокойным как удав: «Делайте. что хотите».

Тем временем мне по «вайберу» прислали видео с этим же молодым человеком, только из другого ресторана. Оказалось, в других заведениях он уже не раз проделывал такой же трюк. Посмотрев это видео, я спросил у клиента: «Вас зовут Станислав?» «Нет, — ответил он. — Саша». Но уже заметно занервничал. Понял, что я что-то знаю и в конце концов рассказал правду.

Признание молодого человека Артем Бобер записал на видео. Клиент признался, что он все-таки Станислав. Не стал скрывать, что такое у него уже не впервые.

— К вам зашел, потому что хотел есть, — рассказал молодой человек. - Честно, очень вкусно. Но денег нет. Что тут можно сделать? Только понять и простить

— А кто будет платить?

— Это уже вопрос. Лично у меня денег нет.

— «Едун» признался, что таким образом поел во всех заведениях одной популярной в городе сети, — говорит Артем Бобер. - В каждом заведении ел на сумму от 300 до 700 гривен. Я вызвал полицию, затем приехала следственно-оперативная группа. Молодого человека повезли в райотдел, где составили протокол. Но на этом все. К сожалению, никакого наказания за такие проделки нашим законодательством не предусмотрено. Это не мошенничество и не воровство. Пришел, поел, не заплатил. И отделался протоколом.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Мы можем на основании протокола подать на него в суд в гражданском порядке, нанять юриста и взыскать деньги. Но для этого нужно предоставить целый перечень документов, заплатить за подачу искового заявления. Это время и деньги.

В полиции подтвердили: задержать профессионального «едуна» они действительно не могут.

— Ни уголовным, ни административным кодексами ответственность за отказ платить по счету не предусмотрена, — сообщила пресс-секретарь Днепропетровского областного управления полиции Анна Старчевская. — Тут речь идет о гражданско-правовых отношениях.