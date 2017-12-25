Боевики назвали дату обмена заложниками

Место и время намерены огласить утром в день события

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил о том, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление лидера боевиков.

Со ссылкой на слова Виктора Медведчука отметили, что место и время назовут утром 27 декабря - сейчас этого не делают из соображений безопасности. // 112.ua