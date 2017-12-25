Боевики назвали дату обмена заложниками

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Место и время намерены огласить утром в день события
Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил о том, что обмен пленными запланирован на 27 декабря. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление лидера боевиков.
Со ссылкой на слова Виктора Медведчука отметили, что место и время назовут утром 27 декабря - сейчас этого не делают из соображений безопасности. // 112.ua
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...