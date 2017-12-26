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В Одесской области из-под конвоя в больнице сбежал заключенный

25.12.2017 15:03

Ночью 23 декабря из Измаильской инфекционной больницы сбежал заключенный, которого доставили туда под конвоем для прохождения обследования.

Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник в правоохранительных органах, данный гражданин обвиняется в незаконном завладении автомобилем.

В Одесской области из-под конвоя в больнице сбежал заключенный

- На период досудебного расследования он, согласно вердикту суда, находился в СИЗО, — уточнил источник. - Когда его доставили в медучреждение, обвиняемому удалось усыпить бдительность конвоиров и сбежать из-под стражи.

В отношении сбежавшего открыто еще одно уголовное производство согласно ст. 393 (побег из мест лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. В настоящее время принимаются меры по установлению его места нахождения и задержания.

В отношении работников СИЗО также открыто уголовное производство по статье «Служебная халатность» (ст. 367 УК Украины).

 

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