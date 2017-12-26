В Москве автобус въехал в подземный переход, убив 5 человек, еще более 10 пострадали (видео)

Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы.

По предварительным данным, погибли пять человек, 15 получили ранения.

В пресс-службе ГИБДД сообщили агентству «Москва», что ДТП произошло в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару.

По словам источника «Интерфакса», автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице. // Медуза

Телеграм-канал Life опубликовал видео, на котором видно, как автобус въезжает в пешеходный переход. На записи видно, что автобус стоит на остановке, начинает движение, после чего въезжает в переход, где находятся люди.