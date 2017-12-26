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Под Киевом у дороги обнаружили тело 15-летнего подростка

25.12.2017 16:35

В полиции предполагают, что подростка сбило авто и скрылось

За минувшие сутки на дорогах в столичном регионе произошло несколько смертельных аварий. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, в Обуховском районе вблизи дороги обнаружили тело 15-летнего подростка.

Фото: misanec.ru

"По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП. В настоящее время полиция предпринимает все необходимые меры, чтобы установить личность водителя, который скрылся с места происшествия, и найти его", – сообщают правоохранители.

В Броварском районе автомобиль насмерть сбил мужчину, который вез по обочине дороги 78-летнюю женщину в инвалидной коляске. Бабушка в реанимации.

В Белоцерковском и Сквирском районах под колесами авто погибли двое пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. А еще одно трагическое происшествие произошло на трассе Киев-Харьков вблизи Березани.

"Киевлянка на легковушке сбила на смерть 52-летнего водителя бензовоза: мужчина ремонтировал свой автомобиль, остановившись в полосе для разгона", – рассказали в полиции Киевской области. По всем фактам открыты уголовное производства и ведется следствие.

По данным правоохранителей, всего за сутки составлено более 130 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление в нетрезвом состоянии. // Сегодня

 

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