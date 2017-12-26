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Навальный, лишенный права участвовать в выборах, анонсировал общероссийскую акцию протеста

25.12.2017 17:55

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России.

Дату акции Навальный пока не назвал.

Картинки по запросу Навального не пустили на выборы

Ранее, сразу после решения ЦИК, Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы.

  • 25 декабря ЦИК отказалась зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на выборах президента РФ на основании того, что у него есть судимость. Навальный на заседании утверждал, что Конституция позволяет ему баллотироваться, так как он дееспособен и не находится в местах лишения свободы.
  • После решения ЦИК Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы, поскольку в них будут участвовать «лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не представляют для него ни малейшей угрозы». // Медуза

 

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