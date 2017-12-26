Навальный, лишенный права участвовать в выборах, анонсировал общероссийскую акцию протеста

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Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что организует общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России.
Дату акции Навальный пока не назвал.
Ранее, сразу после решения ЦИК, Навальный призвал сторонников бойкотировать выборы.
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