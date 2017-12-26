Боевики в очередной раз нарушили перемирие, начав вечером в понедельник обстрел позиций ВСУ

Боевики нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - отметили в штабе.

Украинская сторона добавляет, что такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай, около 21 часа завершился еще один обстрел со стороны боевиков, который велся неподалеку Станицы Луганской. Предварительно, оба обстрела не принесли потерь ВСУ.

Отметим, что с начала суток понедельника до 18:00 в зоне АТО было зафиксировано отсутствие обстрелов.

Напомним, "рождественское" перемирие на Донбассе вступило в силу в полночь 23 декабря. О нем ранее договорились на переговорах ТКГ в Минске. В предыдущие дни режим прекращения огня нарушался боевиками, принося потери среди личного состава в рядах ВСУ. Так, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 6 обстрелов со стороны ОРДЛО.