Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Боевики в очередной раз нарушили перемирие, начав вечером в понедельник обстрел позиций ВСУ

26.12.2017 00:05

Огонь велся неподалеку Павлополя и Станицы Луганской.

Боевики нарушили режим тишины на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Павлополя из 120-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Миномет калибра 120 мм

"Сегодня около 19:00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонительным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское", - отметили в штабе.

Украинская сторона добавляет, что такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай, около 21 часа завершился еще один обстрел со стороны боевиков, который велся неподалеку Станицы Луганской. Предварительно, оба обстрела не принесли потерь ВСУ.

Отметим, что с начала суток понедельника до 18:00 в зоне АТО было зафиксировано отсутствие обстрелов.

Напомним, "рождественское" перемирие на Донбассе вступило в силу в полночь 23 декабря. О нем ранее договорились на переговорах ТКГ в Минске. В предыдущие дни режим прекращения огня нарушался боевиками, принося потери среди личного состава в рядах ВСУ. Так, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 6 обстрелов со стороны ОРДЛО.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...