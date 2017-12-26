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В Николаеве водитель, уходя от полиции, погиб, врезавшись в забор (фото)

26.12.2017 00:38

Мужчина проехал на красный сигнал светофора и не стал останавливаться по требованию патрульных

В Николаеве 34-летний мужчина, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле, врезался в забор и в результате опрокидывания транспортного средства погиб. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП в Николаеве, 25 декабря 2017 года

Фото: Facebook полиция Николаевской области 

Происшествие произошло ранним утром в понедельник на ул. Троицкой.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой", - сообщают в полиции.

ДТП в Николаеве, 25 декабря 2017 года

Водитель в результате ДТП вылетел из машины и скончался от полученных травм, а его 36-летний пассажир был госпитализирован. Еще две пассажирки, находившиеся на заднем сидении авто, не пострадали.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. // 112.ua

 

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