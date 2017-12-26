В Николаеве водитель, уходя от полиции, погиб, врезавшись в забор (фото)

Мужчина проехал на красный сигнал светофора и не стал останавливаться по требованию патрульных

В Николаеве 34-летний мужчина, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле, врезался в забор и в результате опрокидывания транспортного средства погиб. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Фото: Facebook полиция Николаевской области

Происшествие произошло ранним утром в понедельник на ул. Троицкой.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил грубое нарушение правил дорожного движения – проехал на красный сигнал светофора. Увидев это, патрульные полицейские подали световые и звуковые сигналы для остановки водителя. Проигнорировав сигналы полицейских, водитель набрал скорость и на улице Троицкой, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлической оградой", - сообщают в полиции.

Водитель в результате ДТП вылетел из машины и скончался от полученных травм, а его 36-летний пассажир был госпитализирован. Еще две пассажирки, находившиеся на заднем сидении авто, не пострадали.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. // 112.ua