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Мужчина с ранением головы и руки устроил на машине погоню за обидчиком

26.12.2017 01:16

Житель Петербурга ночью после ссоры в Василеостровском районе города устроил погоню за своим обидчиком с пулей в голове, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать пятого декабря около половины второго ночи у дома 3 по улице Нахимова 32-летний петербуржец, работающий помощником заместителя генерального директора крупного предприятия, во время внезапно возникшей ссоры из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в своего 27-летнего оппонента", — говорится в сообщении.

Васильевский остров в Сантк-петербурге

По данным местных СМИ, одна пуля попала мужчине в затылок, две угодили в руку. После этого стрелявший попытался скрыться, но пострадавший с пулей в голове устроил погоню за обидчиком на своем автомобиле. Также он позвонил в полицию и сообщил о нападении.

По данным пресс-службы полиции, стрелявший был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован, у него диагностировано огнестрельное ранение плеча и травмы головы. Ведется проверка. // РИА Новости

 

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