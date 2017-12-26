Россиянин зарезал на свидании женщину, когда она закрыла глаза в ожидании приятного сюрприза

По их версии, с женщиной расправился ее ухажер. Он пригласил потерпевшую на свидание и предложил ей закрыть глаза в ожидании подарка. В этот момент преступник выхватил нож, сообщает официальный сайт краевого ГСУ СК РФ.

Труп 35-летней жительницы Красноярска был найден прохожими 22 декабря 2017 года в автомобиле Mini Cooper, припаркованном в поселке Усть-Мана.

Перед этим очевидцы обратили внимание на следы крови, которые виднелись на снегу возле автомобиля. Как выяснили судмедэксперты, находившаяся на заднем сиденье женщина скончалась от множественных колото-резаных ранений.

По горячим следам полицейские задержали предполагаемого убийцу в одном из ресторанов в центре Красноярска, передает ТВК. Им оказался 34-летний мужчина, с которым потерпевшая познакомилась в начале декабря в одном из развлекательных клубов города.

По предварительной версии, накануне убийства мужчина "сообщил своей новой знакомой о том, что хочет сделать ей сюрприз, и предложил ей выбрать какое-нибудь романтическое место".

"21 декабря 2017 года женщина привезла знакомого в поселок Усть-Мана, где мужчина по его словам, попросил девушку закрыть глаза, после чего заранее приготовленным ножом нанес множественные ранения, оказавшиеся смертельными", - сказано в пресс-релизе.

Предполагается, что мотивом убийства была ревность. Однако сам задержанный "не смог объяснить причины, толкнувшие его на преступление".

По другой версии, подозреваемый не стерпел насмешек. Он подрабатывал мойщиком автомобилей, но во время знакомства солгал женщине, представившись бизнесменом. Когда эта ложь раскрылась, автолюбительница высмеяла ухажера, пишет Newslab.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). // NEWSru.com