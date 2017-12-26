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Под Киевом грузины «под кайфом» сбили на тротуаре женщину с двумя детьми

26.12.2017 02:39

 В городе Вишневое под Киевом двое иностранцев выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В городе Вишневое под Киевом двое грузин под воздействием наркотиков выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Сейчас мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", – говорится в сообщении.

Фото: полиция

Фото: полиция

Правоохранители также сообщили, что мужчины пытались скрыться от патрульных.

Фото: полиция

"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы – в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", – добавили в полиции.

Фото: полиция

Иностранцев полицейские задержали согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков", – отметили в ведомстве. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование. // Сегодня

 

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