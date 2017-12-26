Какими громкими преступлениями запомнился 2017 год в Киеве

Криминальная обстановка в столице оставляет желать лучшего. Возросло количество убийств, многие из них стали резонансными, а также преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений.

Неутешительную тенденцию правоохранители объясняют нестабильной экономической ситуацией в стране и большим количеством приезжих граждан.

Сколько всего преступлений произошло в Киеве с начала года и сколько из них раскрыто, узнала "Сегодня" (см. инфографику).

Резонансные преступления в Киеве в 2017 году

Самая сложная ситуация — с убийствами. По данным правоохранителей, с начала года их было совершенно 111, что на 22 эпизода больше, чем в прошлом. Одно из громких преступлений произошло в конце марта: на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской был застрелен экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков. Бывший политик с охранником вышли из отеля, когда неизвестный открыл огонь. Охранник Вороненкова застрелил нападавшего, однако сам получил тяжелое ранение. Досудебное расследование резонансного преступления длилось полгода. Убийство было заказным и произошло по предварительному сговору: двоих подозреваемых (оба граждане Украины) задержали, еще двое — в розыске.

В конце мая столицу потрясло еще одно громкое убийство: в Дарницком районе был застрелен в спину бывший и. о. директора ГП "Укрспирт" Виктор Панков. Мужчина шел к своему авто, когда прозвучали выстрелы. Убийца успел скрыться, а Панков скончался. Расследование продолжается.

Немало тяжких преступлений было совершено на бытовой почве. Одно из них произошло в июне возле Золотых ворот. Бывший боец, глава Союза мигрантов Украины Сергей Олейник был убит после того, как заступился за своего сына, который на улице играл на фортепьяно. К парню подошел пьяный местный житель и стал требовать прекратить игру. Решив защитить сына, Олейник получил удар ножом в сердце. Преступника задержали по горячим следам. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Стало больше преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений

В антилидерах оказались и преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений, — 137 случаев. Традиционно львиную долю всех преступлений составляют и имущественные, в частности кражи и грабежи — более 34 тыс. случаев.

Однако в полиции рапортуют, что увеличили раскрываемость дел: с 13 568 за 2016 год до 17 103.

"Уровень преступности в расчете на 10 000 населения в Киеве составляет 234 уголовных преступления, тогда как в прошлом их было 253. Этот показатель снизился впервые, начиная с 2012 года", — говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, позитивной динамики удалось достичь благодаря слаженной работе полицейских служб и внедрению программы "Безопасная столица" с современной системой видеонаблюдения.