В России гендиректор «Воентелекома» задержан по подозрению в хищении 500 миллионов

Александра Давыдова отвезли на допрос, а на его работе и в личном автомобиле произвели обыски.

Утром 25 декабря сотрудниками Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и оперативниками ФСБ был задержан гендиректор АО «Воентелекома» Александр Давыдов. Его подозревают в мошенничестве, результатом которого было хищение более чем полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью.

В служебном кабинете и автомобиле Давыдова прошли обыски. После этого задержанного увезли на допрос. Сообщается, что задержание Давыдова прошло в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного еще в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Ранее фигурантами этого уголовного дела стали первый замгендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, бывший советник гендиректора Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина.

По данным следствия, высшее руководство «Воентелекома» использовало мошеннические схемы при заключении госконтрактов с Минобороны. Преступные действия позволяли топ-менеджерам искусственно завышать цену контрактов, а потом еще и получать двойную оплату за оказание услуг. По предварительным данным расследования, только по двум эпизодам заключения госконтрактов было похищено более 460 млн рублей.

По этому же делу следствию уже удалось добиться ареста до февраля следующего года первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого, бывшего советника Александра Давыдова Дмитрия Семилетова и гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной.

Напомним, предыдущий руководитель «Воентелекома» Николай Тамодин был приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, выделенных на госконтракты. Ущерб, нанесенный прошлым руководителем организации, оценивается в 714 млн рублей. // Преступная Россия