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Из магазина на Крещатике грабители унесли 40 шуб

26.12.2017 11:25

В центре Киеве около 07:20 неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi. Стеклянные двери разбили ломом.

Сигнализация в магазине на Крещатике,29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться. Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

Воры разбили стеклянные двери на входе

Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули.

Полиция охраны прибыла на место через 4 минуты после того, как сработала сигнализация

На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.

 

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