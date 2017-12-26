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Bitcoin может рухнуть до нуля

26.12.2017 11:45

Аналитики увидели серьезные риски в системе криптовалют

Курс биткоина, который снизился на треть относительно своего максимума, может упасть до нуля, если его не начнут принимать как платежное средство. Такой прогноз озвучили специалисты инвестбанка Morgan Stanley по результатам исследования рынка криптовалюты, пишет Business Insider.

Фото: Pixabay

Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы, отмечает аналитик Джеймс Фосетт. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, считают аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться.

"Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость [биткоина] будет равняться нулю", – заявил Фосетт.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов биткоина сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 трлн долларов, пишет издание.

Не может похвастаться сеть биткоина и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткоина составляет 300 млн долларов , в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на 17 млрд долларов.

Ранее сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины - Эмиль Ольденбург раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно осуществить". // Сегодня

 

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