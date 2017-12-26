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Затримано українця, котрий намагався в’їхати до країни за підробленим португальським паспортом

26.12.2017 11:58

Сьогодні вночі військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного перетину кордону нашим співвітчизником, який повертався з Португалії через пункт пропуску «Тиса».

Під час здійснення прикордонного контролю пасажирів мікроавтобуса «Фольксваген» правоохоронці виявили, що один з пред’явлених документів не відповідає встановленому взірцю.

На Закарпатті затримали українця, котрий намагався в'їхати до України за підробленим португальським паспортом

У ході поглибленої перевірки прикордонники встановили, що закордонний паспорт громадянина Португалії відрізнявся розміром, способом виготовлення та відсутністю захисних елементів. Такі ознаки свідчать про повну підробку паспортного документа та отримання його незаконним шляхом.

Отож, пред’явника підробленого документа було затримано в адміністративному порядку. Під час опитування та складання відповідних процесуальних документів чоловік зізнався, що має також паспорт громадянина України. За скоєне правопорушення нашого співвітчизника притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 статті 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Окрім того, прикордонники направили до Національної поліції повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів», повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі Чопського прикордонного загону.

 

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