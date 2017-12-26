Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

ТНТ запарится извиняться перед многочисленными народностями России

26.12.2017 12:31

Постоянное представительство Калмыкии при президенте России потребовало извинений от телеканала ТНТ за эпизод сериала «Улицы», в котором фигурирует буддийская статуэтка. Серия с этим эпизодом вышла в начале ноября.

«Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню. Полагаем, что данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство», — заявил заместитель главы постпредства Баатр Лиджиев.

Картинки по запросу ТНТ извиняется

По его словам, в связи с выходом эпизода в постпредство поступают многочисленные обращения от жителей Калмыкии. 

«Мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — сказал Лиджиев.

  • В середине декабря телеканалу ТНТ пришлось приносить извинения за номер в шоу Comedy Woman, в котором фигурировала ингушская девушка из эскорт-агентства. Гендиректор компании Comedy Club Production Андрей Левин лично приехал в постпредство Ингушетии в Москве. Кроме того, в эфире ТНТ показали видео, в котором извинения принесли участники популярных передач телеканала. // Медуза

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...