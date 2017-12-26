У селі на Хустщині два грабіжники у масках пограбували родину валютчика

Як повідомляє у соцмержі Фейсбук Роман Келемен, "На Хустщині в одному з сіл стався розбій.

О 2 годині ночі 4 невідомих осіб в балаклавах увірвалися в помешкання підприємця (чоловік займався валютообіними операціями).

Чоловіка та жінку зв'язали та допитували, щоб ті видали всі кошти та матеріальні цінності. З будинку забрали цінні речі та значну суму грошей".

Як прокоментували у ГУ Нацполіції в Закарпатській області, погрбування сталося у селі Рокосово, де вночі два невідомих увірвалися в хату через незачинені двері. З будинку грабіжники винесли 300 тис грн. Наразі за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187. // zakarpattya.net.ua