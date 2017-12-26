Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 24-25.12.2017

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява 62-річного водія маршрутки про те, що в салоні транспортного засобу невідомий зловмисник скоїв крадіжку грошей. Сума збитку - 700 гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у вчиненні даного злочину викрили 24-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення та на якого вказали свідки. Вилучено викрадені гроші в сумі 700 гривень.

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 48-річного начальника охорони супермаркету про те, що з приміщення магазину невідома особа скоїла крадіжку 30 плиток шоколаду. Сума збитку - 1448 гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні даного злочину викрили 38-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення. Вилучено речові докази.

До Малиновського відділу поліції надійшло повідомлення про викрадення електролічильників. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєнні даного злочину викрили 35-річного чоловіка, від якого отримано правдиві свідчення.

До Усатівського відділення поліції Біляївського відділу поліції надійшла заява 30-річного чоловіка про те, що невідома особа, шляхом підбору ключа таємно проникла до гаражного приміщення та викрала металевий балон ємкістю 25 л, металеву трубу, 3 алюмінієві головки від двигуна автомобіля "BMW 328", алюмінієву головку від двигуна автомобіля "Fiat Croma", алюмінієву головку від двигуна автомобіля "Шевроле Авео", запчастину від коробки передач з автомобіля "Mazda 626", 12 чавунних заготовок для токарних робіт. Сума збитку - 27 050 гривень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 44-річного чоловіка, який зізнався у вчиненні крадіжки.

ВК ГУНП в Одеській області