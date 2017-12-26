В Петербурге азербайджанец ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в связи с дорожным конфликтом и поножовщиной. В итоге тяжелые ранения получил водитель автобуса, в котором перевозили детей, их родителей и учителей. По предварительной версии, на потерпевшего напали гражданин Азербайджана и его спутница, которые скрылись с места происшествия на внедорожнике.

В настоящий момент пострадавший водитель автобуса находится в реанимации, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Петербурга.

Как следует из материалов уголовного дела, ссора водителей транспортных средств произошла около 18:00 25 декабря 2017 года напротив дома N68 по Октябрьской набережной. Шофер автобуса сделал замечание водителю внедорожника, который подрезал его. Тогда автомобилист заблокировал автобус и вынудил шофера покинуть кабину для выяснения отношений, пишет "Фонтанка".

В итоге агрессивный водитель внедорожника, которым оказался 44-летний уроженец Азербайджана Ализаде Мустафаев "вместе с неустановленной женщиной напал на водителя автобуса, перевозящего школьников".

"С целью убийства Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами", - говорится в пресс-релизе. Пострадавший получил ранения в живот, грудь и правое плечо. По данным прессы, женщина для избиения водителя использовала биту.

После расправы нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Известно, что Мустафаев является бизнесменом. На иномарку он заработал продажей металлолома, утверждает "Фонтанка".

В салоне автобуса в момент поножовщины находились четвероклассники, их учителя и родители. Они ездили в "культурную столицу", чтобы посетить музей городского Водоканала. После экскурсии группа возвращалась в Кировск Ленинградской области.

Следователи рассчитывают на помощь петербуржцев и жителей Ленинградской области в установлении местонахождения подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). // NEWSru.com