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Индийские СМИ сообщили о гибели украинки в результате ДТП

26.12.2017 13:15

В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины. 

Об этом сообщает индийское агентство ANI.

ДТП

По данным СМИ, авария произошла в провинции Матура в понедельник, 25 декабря. Автомобиль, ехавший из Тадж-Махала в Дели, перевернулся на скоростной автомагистрали.

В автомобиле находились четверо человек, включая двух украинок. Одна из них после аварии скончалась в карете скорой помощи.

В украинском внешнеполитическом ведомстве гибель гражданки Украины пока не подтверждают. // 112.ua

 

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