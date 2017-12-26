Индийские СМИ сообщили о гибели украинки в результате ДТП

В Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины.

Об этом сообщает индийское агентство ANI.

По данным СМИ, авария произошла в провинции Матура в понедельник, 25 декабря. Автомобиль, ехавший из Тадж-Махала в Дели, перевернулся на скоростной автомагистрали.

В автомобиле находились четверо человек, включая двух украинок. Одна из них после аварии скончалась в карете скорой помощи.

В украинском внешнеполитическом ведомстве гибель гражданки Украины пока не подтверждают. // 112.ua