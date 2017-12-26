В 2017 году во время массовых мероприятий были травмированы 1,4 тыс. правоохранителей

В Украине с начала года состоялось 72 тыс. массовых мероприятий, в 700 из них были столкновения

С начала текущего года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1,4 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам работы за год, которую транслировал телеканал "112 Украина", сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, всего в начала года в Украине состоялось 72 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие 28 млн граждан.

"К сожалению, мы констатируем, что более 700 таких мероприятий проходили с столкновениями, во время которых пострадали как участники акций, так и полицейские. Во время нескольких последних таких мероприятий было травмировано 62 сотрудника полиции и 8 протестующих. Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудники полиции и Нацгвардии, разные степени тяжести, от легких до средних или тяжких телесных повреждений", - сказал Князев.

Глава НПУ отметил, что в текущем году начали работы новосозданные подразделения тактической полиции и полиции коммуникации, офицеры которых посещали каждое мероприятие и вели работу с его активными участниками либо организаторами. Работу данных подразделений Князев назвал эффективной, "хотя и не без недостатков".

Напомним, в ходе недавних столкновений между сторонниками Михеила Саакашвили и силовиками под зданием Октябрьского дворца в центре Киева пострадали свыше трех десятков полицейских и нацгвардейцев. // 112.ua