Гей, бежавший из Чечни, рассказал, что его заставили извиниться на камеру для ЧГТРК «Грозный»

Уроженец Чечни Мовсар Эскерханов, публично рассказавший о своей гомосексуальности после того, как он уехал жить в Германию, сообщил, что его заставили извиниться на камеру для сюжета чеченского телеканала «Грозный».

Об этом Эскерханов рассказал RTVi. Сюжет был опубликован еще 16 декабря, но внимание на него обратили 25 декабря.

«Это не только мои слова. Там был текст, уже готовый текст, они работали над этим текстом. То, что они говорили, я сказал это на русском, — рассказывает Эскерханов. — Они сказали: "Где что бы ты ни сказал, правда нигде не приветствуется, так что ты должен молчать. Если ты не думаешь о себе, ты должен о чеченцах, в первую очередь должен думать о семье". Они просто дали понять, что если я буду дальше говорить, будут проблемы».

Так Эскерханов объяснил свои слова в эфире ЧГТРК «Грозный», где он говорил, будто бы западные журналисты обманом заставили его признаться в своей гомосексуальности.

«Они опозорили меня перед чеченским народом и чеченским правителем, меня подставили. Поэтому я прошу прощения у жителей Чечни, руководства Чечни, чеченцев, проживающих на Северном Кавказе и в Европе», — говорил Эскерханов в эфире чеченского канала.

Сюжет был опубликован через два месяца после статьи в Time, где Эскерханов рассказывал о жизни гея в Чечне.

«Новая газета» весной 2017 года сообщила о гонениях геев в Чечне. Власти республики это отрицают, утверждая, что в регионе нет геев. Сотрудники Европейского комитета против пыток в начале зимы приезжали в Чечню для проверки этой информации, выводы правозащитников пока не публиковались. // Медиазона