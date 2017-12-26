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На Сумщине водитель пытался прорваться через границу с Россией

26.12.2017 13:55

В пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения российско-украинской границы. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Мужчина пытался прорваться через границу Украины и РФ

"Около 17 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль марки "ВАЗ". На нем следовал гражданин Украины 1972 года, житель Сумской области. После прохождения пограничного контроля автомобиль был направлен ​​пограничниками в зону таможенного контроля. В ходе оформления сотрудниками ГФС транспортного средства водитель внезапно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска. Пограничники отреагировали мгновенно и с помощью средств принудительной остановки автомобиль был остановлен и блокирован", - говорится в сообщении.

На нарушителя составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда) и 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) КоАП.

 

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